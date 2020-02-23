AFAD depremden etkilenen Başkale ve Saray'a 144 aile tipi çadır gönderdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel AFAD depremden etkilenen Başkale ve Saray'a 144 aile tipi çadır gönderdi - Son Dakika

AFAD depremden etkilenen Başkale ve Saray'a 144 aile tipi çadır gönderdi

6 saat önce

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İran'daki depremden etkilenen Van'ın Başkale ve Saray ilçelerine ilk etapta 144 aile tipi çadır gönderdi.

AFAD depremden etkilenen Başkale ve Saray'a 144 aile tipi çadır gönderdi, System.String[]

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İran'daki depremden etkilenen Van'ın Başkale ve Saray ilçelerine ilk etapta 144 aile tipi çadır gönderdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, İran'ın Hoy şehri civarında Türkiye sınırına yakın bölgede saat 08.53'te 5,9 büyüklüğünde bir depremin yaşandığı belirtildi.

Depremin Van'ın Başkale ve Saray ilçelerinde de hissedildiğinin vurgulandığı açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"AFAD'dan 13 arama kurtarma ekibi ile Başkale ilçe jandarma, 112 acil ve UMKE ekipleri olay bölgesine sevk edildi. Van il AFAD lojistik depodan ilk etapta 144 aile tipi çadır olay bölgesine gönderildi. Türk Kızılay ekipleri olay bölgesine sevk edildi."

Deprem bölgesindeki vatandaşların hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi yönünde uyarının yapıldığı açıklamada, şu hususlara dikkat çekildi:

"Yollar acil yardım araçları için boş bırakılmalıdır. Depremden sonra evler terk edilirken, ortamda herhangi bir doğal gaz kokusu olmaması gerekmektedir. Doğal gaz ve su vanaları ile elektrik şalterleri kapatılmalıdır. Yardıma ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı ve engellilere destek olunmalıdır."

Başkale, Saray, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 01:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: İran'daki 5.9 büyüklüğündeki deprem Van'da kerpiç evlerin yıkılmasına neden oldu
Afet Uzmanı Yıldırım Güngör canlı yayında uyardı: Kerpiç evler yıkılabilir, boşaltılmalı Van'daki depremin ardından Naci Görür'den önemli uyarı: Başkale Fayı, 5.8'den daha büyük deprem üretebilir Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu'dan Van'ı etkileyen deprem açıklaması: Birçok ev virane hale dönmüş

Son Dakika Haberleri
18:25 Chloe hakkında çıkan aşk iddialarına yaptığı paylaşımla yanıt verdi
13:41 Sanat camiasındaki entrikalardan yoruldum
13:41 Ailece alışverişe çıktılar
13:41 Arkadaşları ile hasret giderdi
13:41 Antalya'da Gülben Ergen rüzgarı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2020 19:12:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AFAD depremden etkilenen Başkale ve Saray'a 144 aile tipi çadır gönderdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]