AFAD: Depremden etkilenen tüm illerde tarama çalışmaları sürüyor (4) - Son Dakika

AFAD: Depremden etkilenen tüm illerde tarama çalışmaları sürüyor (4)
30.10.2020 18:04
6 ÖLÜ, 202 YARALIAFAD, İzmir'deki depreme ilişkin yeni açıklama yaptı.
6 ÖLÜ, 202 YARALI
AFAD, İzmir'deki depreme ilişkin yeni açıklama yaptı. Açıklamada, deprem sonrasında 67 artçı sarsıntı yaşandığı belirtilerek, "SAKOM'dan alınan ilk bilgilere göre 1'i boğulma olmak üzere toplam 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 202 vatandaşımız yaralanmıştır. İzmir'de yıkılan ve hasar gören 12 binada arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir" denildi.
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