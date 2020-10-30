AFAD: Depremden etkilenen tüm illerde tarama çalışmaları sürüyor (5) - Son Dakika

AFAD: Depremden etkilenen tüm illerde tarama çalışmaları sürüyor (5)

YARALI SAYISI 257'YE YÜKSELDİ

AFAD'dan, İzmir'de meydana gelen depreme ilişkin saat 18.30'da yapılan açıklamada, deprem sonrasında, büyüklüğü 4'ün üzerinde 16 olmak üzere, toplam 84 artçı sarsıntı meydana geldiği bildirildi. 1'i boğulma sonucunda olmak üzere toplam 6 kişinin hayatını kaybettiği hatılatılan açıklamada, "257 vatandaşımız yaralanmıştır. İzmir'de yıkılan ve hasar gören 12 binada arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir" denildi.

Haber: ANKARA,