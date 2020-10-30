AFAD: Depremden etkilenen tüm illerde tarama çalışmaları sürüyor (6) - Son Dakika

AFAD: Depremden etkilenen tüm illerde tarama çalışmaları sürüyor (6)

30.10.2020 19:30
AFAD: Depremden etkilenen tüm illerde tarama çalışmaları sürüyor (6), System.String[]

YARALI SAYISI 321'E YÜKSELDİAFAD'tan saat 19.00'da yapılan bilgilendirmeye göre; İzmir'in Seferihisar açıklarında meydana gelen depremin ardından büyüklüğü 4'ün üzerinde 20 olmak üzere, toplam 97 artçı sarsıntı yaşandı.

YARALI SAYISI 321'E YÜKSELDİ

AFAD'tan saat 19.00'da yapılan bilgilendirmeye göre; İzmir'in Seferihisar açıklarında meydana gelen depremin ardından büyüklüğü 4'ün üzerinde 20 olmak üzere, toplam 97 artçı sarsıntı yaşandı. Deprem nedeniyle 6 kişi hayatını kaybederken, 321 kişi de yaralandı. İzmir'de yıkılan ve hasar gören 17 binada arama- kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Haber:  ANKARA,


Seferihisar, İzmir, AFAD, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AFAD: Depremden etkilenen tüm illerde tarama çalışmaları sürüyor (6) - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bakan Pakdemirli ile enkaz altındaki Buse'nin duygulandıran diyaloğu: Köpekleri salın ben de kedi sesi çıkarayım Son Dakika: İzmir'e girişler bir sonraki duyuruya kadar kapatıldı Prof. Dr. Ziyadin Çakır, İzmir'deki tsunaminin nedenini anlatıp uyardı: Bütün Körfez tehlike altında Son Dakika: İzmir'in ardından Kuşadası 5.1 ile sallandı İzmir'deki şiddetli depremin ardından enkaz altında kalan bir kişi, mesajla yardım istedi Prof. Dr. Ahmet Ercan: Depremde 35 atom bombası gücünde enerji boşalması yaşandı İzmir'de meydana gelen depremde viyadük yıkıldı Ümit Davala: Eşimin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Süper Lig'in yıldızları deprem paylaşımlarıyla Türkiye'nin acısına ortak oldu Süper Lig'in yıldızları deprem paylaşımlarıyla Türkiye'nin acısına ortak oldu         
19:39
Bakan Soylu fotoğrafla uyardı: Lütfen araçlarınızı kullanmayın, yolları müdahale ekiplerimize bırakın Bakan Soylu fotoğrafla uyardı: Lütfen araçlarınızı kullanmayın, yolları müdahale ekiplerimize bırakın         
19:19
Son Dakika: Türkiye'de 30 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 78 kişi vefat etti, 2322 yeni hasta tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 30 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 78 kişi vefat etti, 2322 yeni hasta tespit edildi         
18:58
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İzmir depremi dolayısıyla geçmiş olsun mesajı Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İzmir depremi dolayısıyla geçmiş olsun mesajı         
18:30
17 yaşındaki Umut yıkılan binanın enkazından böyle çıkarıldı 17 yaşındaki Umut yıkılan binanın enkazından böyle çıkarıldı         
18:17
İzmir'de faaliyet gösteren bir otelin işletmecisinden örnek davranış: Depremzedeleri ücretsiz ağırlayacak İzmir'de faaliyet gösteren bir otelin işletmecisinden örnek davranış: Depremzedeleri ücretsiz ağırlayacak         
17:23
İzmir'de meydana gelen deprem sonrası dünyadan Türkiye'ye destek mesajları yağdı İzmir'de meydana gelen deprem sonrası dünyadan Türkiye'ye destek mesajları yağdı         
17:12
Son Dakika: İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde 6 kişi hayatını kaybetti, 321 kişi yaralandı Son Dakika: İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde 6 kişi hayatını kaybetti, 321 kişi yaralandı         
16:51
Oyun oynarken depreme yakalanan gencin yaşadığı korku kamerada Oyun oynarken depreme yakalanan gencin yaşadığı korku kamerada         
16:03
Mustafa Kılıç isimli sosyal medya kullanıcısı, İzmir depremini 15 saat önceden haber verdi Mustafa Kılıç isimli sosyal medya kullanıcısı, İzmir depremini 15 saat önceden haber verdi         
15:40
İzmir'deki depremde binanın çökme anı anbean kamerada! İzmir'deki depremde binanın çökme anı anbean kamerada!         
15:30
Son Dakika: Yaşlı komşusuna şiddet uygulayan ünlü şarkıcı Halil Sezai tahliye edildi Son Dakika: Yaşlı komşusuna şiddet uygulayan ünlü şarkıcı Halil Sezai tahliye edildi         
14:25
Tanya yarışmadan eleniyor mu? Yarışmacının babasının paylaşımı kafa karıştırdı Tanya yarışmadan eleniyor mu? Yarışmacının babasının paylaşımı kafa karıştırdı         
14:22
Kaynıyla yasak aşk yaşayan kadın, kocasını öldürttüğünü mezar başında itiraf etti Kaynıyla yasak aşk yaşayan kadın, kocasını öldürttüğünü mezar başında itiraf etti         
12:12
29 Ekim kutlamasında utandıran görüntüler: Protokole deri koltuklar, gazilere plastik sandalye 29 Ekim kutlamasında utandıran görüntüler: Protokole deri koltuklar, gazilere plastik sandalye         
12:06
8 yıl sonra yakalanan Hatice'nin katili: İdam edilmek istiyorum 8 yıl sonra yakalanan Hatice'nin katili: İdam edilmek istiyorum         
11:52
Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer'den Charlie Hebdo'nun skandal karikatürüne destek! Tepki yağıyor Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer'den Charlie Hebdo'nun skandal karikatürüne destek! Tepki yağıyor         
21:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2020 19:51:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AFAD: Depremden etkilenen tüm illerde tarama çalışmaları sürüyor (6) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei