AFAD: Depremden etkilenen tüm illerde tarama çalışmaları sürüyor (6) - Son Dakika

AFAD: Depremden etkilenen tüm illerde tarama çalışmaları sürüyor (6)
30.10.2020 19:30
YARALI SAYISI 321'E YÜKSELDİAFAD'tan saat 19.00'da yapılan bilgilendirmeye göre; İzmir'in Seferihisar açıklarında meydana gelen depremin ardından büyüklüğü 4'ün üzerinde 20 olmak üzere, toplam 97 artçı sarsıntı yaşandı.
YARALI SAYISI 321'E YÜKSELDİ
AFAD'tan saat 19.00'da yapılan bilgilendirmeye göre; İzmir'in Seferihisar açıklarında meydana gelen depremin ardından büyüklüğü 4'ün üzerinde 20 olmak üzere, toplam 97 artçı sarsıntı yaşandı. Deprem nedeniyle 6 kişi hayatını kaybederken, 321 kişi de yaralandı. İzmir'de yıkılan ve hasar gören 17 binada arama- kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Haber: ANKARA,
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