AFAD: "Depremin ardından, en büyüğü 4.1 büyüklüğünde 18 artçı meydana geldi.
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AFAD: "Depremin ardından, en büyüğü 4.1 büyüklüğünde 18 artçı meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:26 Kaynak: İHA
AFAD: "Depremin ardından, en büyüğü 4.1 büyüklüğünde 18 artçı meydana geldi. Olası takviye amacıyla sevk edilen ekipler dışında, Marmara Bölgesi'ndeki AFAD il müdürlüklerinin tamamının yanı sıra AFAD Eskişehir İl Müdürlüğü, AFAD İzmir ve AFAD Adana Arama Kurtarma Birlikleri teyakkuza geçirildi." - ANKARA
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