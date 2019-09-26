Son Dakika Haberleri: AFAD: "Depremin ardından, en büyüğü 4.1 büyüklüğünde 18 artçı meydana geldi.
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AFAD: "Depremin ardından, en büyüğü 4.1 büyüklüğünde 18 artçı meydana geldi.

2 gün önce

AFAD: "Depremin ardından, en büyüğü 4.1 büyüklüğünde 18 artçı meydana geldi.

AFAD:

AFAD: "Depremin ardından, en büyüğü 4.1 büyüklüğünde 18 artçı meydana geldi. Olası takviye amacıyla sevk edilen ekipler dışında, Marmara Bölgesi'ndeki AFAD il müdürlüklerinin tamamının yanı sıra AFAD Eskişehir İl Müdürlüğü, AFAD İzmir ve AFAD Adana Arama Kurtarma Birlikleri teyakkuza geçirildi." - ANKARA

Marmara Bölgesi, Eskişehir, İzmir, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:26 Kaynak: İHA
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