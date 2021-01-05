AFAD, depremin vurduğu Hırvatistan'a 100 yaşam evi konteyner gönderdi - Son Dakika

AFAD, depremin vurduğu Hırvatistan'a 100 yaşam evi konteyner gönderdi

05.01.2021 17:01

Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Hırvatistan'da 29 Aralık'ta meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde etkilenen afetzedeler için 100 yaşam evi konteyner gönderdi.

Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Hırvatistan'da 29 Aralık'ta meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde etkilenen afetzedeler için 100 yaşam evi konteyner gönderdi.

Konteyner evler, Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) ve DFDS Ro-Ro Lojistik işbirliği ile Zagreb'e ulaştırılmak üzere Pendik Limanı'nda gemiye yüklendi.

Pendik Limanı'nda düzenlenen törenle uğurlanan gemi, İtalya'nın Trieste Limanı'na ulaştıktan sonra buradan da UND üyesi firmaların çekicileri ile konteynerler, Hırvatistan'a ulaştırılacak.

UND İcra Kurulu Başkanı Alper Özel, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin depremin acısını bilen bir ülke olarak Hırvatistan'ın acısını paylaştığını belirterek, "Hırvatistanlı kardeşlerimize, Hırvatistan halkına AFAD'ın yardım evlerini gönderiyoruz. Bu konuda derneğimizin üyeleri, bu evleri Hırvatistan'a ulaştırmak için seferber oldular. DFDS'ye de teşekkür ediyorum. 50 araç bu operasyonda görev alıyor. 100 yaşam evini İtalya üzerinden, Hırvatistan'a ulaştıracağız. Hırvat halkına buradan selam gönderiyoruz. Başları sağolsun. Türkiye her zaman onların yanındadır." dedi.

UND'den yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu da ilgili bakanlık ve kurumlarla koordineli çalışarak, yurt dışında afet yaşanan bölgelere yardımların sorunsuz bir şekilde taşınmasını sağladıklarını belirtti.

Lojistik sektörünün hayatın her alanında çok kilit bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Nuhoğlu, şöyle devam etti:

"1999 depreminde bu yana gerek yurt içinde gerek yurt dışındaki pek çok afet bölgesine yardımların ulaştırılmasında sektör olarak önemli bir rol üstlendik. Son yaşanan Elazığ ve Malatya depreminde oluşturduğumuz UND Afet yardım merkezinde topladığımız gönüllü üyelerimizle, AFAD ve Kızılay'ın taleplerini karşıladık. Şimdi de İçişleri Bakanlığımızın önderliğinde AFAD'ın yaşam evlerini, sınırlarımızın ötesindeki Hırvatistan'a taşıyoruz. Derneğimiz üyelerinden aldığı güçle destek vermeye devam edecektir."

DFDS Denizcilik ve Taşımacılık A.Ş Akdeniz İş Birimi Türkiye Acenteleri Birimi Müdürü Arif Akkoz ise "Böylesi önemli bir yardım hareketinin içinde olmak ve yardım tırlarını ulaştırmaktan gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

AFAD, depremin vurduğu Hırvatistan'a 100 yaşam evi konteyner gönderdi
AFAD, depremin vurduğu Hırvatistan'a 100 yaşam evi konteyner gönderdi
AFAD, depremin vurduğu Hırvatistan'a 100 yaşam evi konteyner gönderdi
AFAD, depremin vurduğu Hırvatistan'a 100 yaşam evi konteyner gönderdi

Uluslararası Nakliyeciler Derneği, Hırvatistan, Türkiye, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AFAD, depremin vurduğu Hırvatistan'a 100 yaşam evi konteyner gönderdi - Son Dakika


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