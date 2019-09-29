Son Dakika Haberleri: AFAD depremle ilgili bilgilendirme videosu yayınladı
Son Dakika Yaşam Haber

AFAD depremle ilgili bilgilendirme videosu yayınladı

19 dakika önce

İstanbul Silivri'de yaşanan 5,8 büyüklüğündeki deprem sonrasında AFAD, vatandaşları bilgilendirmek amacıyla video paylaştı.

AFAD depremle ilgili bilgilendirme videosu yayınladı, System.String[]

İstanbul Silivri'de yaşanan 5,8 büyüklüğündeki deprem sonrasında AFAD, vatandaşları bilgilendirmek amacıyla video paylaştı.


AFAD'ın yayınladığı bilgiler arasında şunlar yer alıyor:


"Çevrenizin ve kendi emniyetinizden emin olduktan sonra binayı terk edin, elektrik, gaz ve su vanalarını kapatın, soba ve ısıtıcıları söndürün, afet ve acil durum çantanızı alarak toplanma bölgelerine gidin, deprem sonrasında ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı, engelli ve hamilelere destek olmaya çalışın." - ANKARA

İstanbul, Silivri, Deprem, AFAD, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 07:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Silivri'de depremden zarar gören iki cami mühürlendi
Silivri'de depremde hasar gören 4 bina mühürlendi Çevreci Greta'nın fotoğrafındaki pet şişe detayı büyük tepki çekti AK Parti'den istifa eden Davutoğlu, kuracağı partide "şaibe" şartı gözetiyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2019 19:44:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AFAD depremle ilgili bilgilendirme videosu yayınladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]