AFAD, depremzedeler için banka ve SMS numaralarını paylaştı - Son Dakika

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ ve Malatya'yı etkileyen deprem sonrasında depremzedelere yardım etmek isteyen vatandaşlar için SMS ve banka hesap numaralarını duyurdu.
SMS ile yardımda bulunmak isteyenler, cep telefonlarından DEPREM yazıp 1866'ya göndererek afetzedeler için 10 lira bağışta bulunabilecek.
AFAD'dan yapılan açıklamada, vatandaşların depremzedelere yardım ulaştırmak amacıyla yoğun ilgi ve talepleri bulunduğu ifade edildi.
Cumhurbaşkanlığı tarafından vatandaşların yapacağı yardımların AFAD Başkanlığınca koordine edilmesinin uygun görüldüğü anımsatılan açıklamada, nakdi yardımda bulunmak isteyen vatandaşlar için gerekli SMS ve hesap numaraları aktarıldı.
Açıklamada, SMS ile yardımda bulunmak isteyenlerin, cep telefonlarından DEPREM yazıp 1866'ya göndererek afetzedeler için 10 lira bağışta bulunabilecekleri kaydedildi.
Banka hesap numaraları da şöyle:
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. ANKARA KAMU KURUMSAL ŞUBESİ
TL: TR 7300 0100 1745 5555 5555 5204
USD: TR 4600 0100 1745 5555 5555 5205
EURO: TR 1900 0100 1745 5555 5555 5206
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. TUNALI HİLMİ TİCARİ ŞUBESİ
TL: TR 62 0001 5001 5800 7299 3175 99
USD: TR 43 0001 5001 5804 8013 0940 88
EURO: TR 32 0001 5001 5804 8013 0940 92
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. BAKANLIKLAR ŞUBESİ
TL: TR88 0001 2009 4080 0005 0002 28
USD: TR75 0001 2009 4080 0058 0002 92
EURO: TR48 0001 2009 4080 0058 0002 93
Banka swift kod numarası: TRHBTR2A