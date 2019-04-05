Son Dakika Haberleri: Afad Develi'de Deprem Bilgilendirmesi Yaptı

Afad Develi'de Deprem Bilgilendirmesi Yaptı

1 saat önce

Kayseri İl AFAD ve Acil Durum Müdürlüğü Develi meydanında Öğrenci ve vatandaşlara depremle ilgili bilgi verdi.

Afad Develi'de Deprem Bilgilendirmesi Yaptı, System.String[]
Kayseri İl AFAD ve Acil Durum Müdürlüğü Develi meydanında Öğrenci ve vatandaşlara depremle ilgili bilgi verdi.

AFAD ve Acil Durum Şube Müdürü Hasan Say ""Bugün yaklaşık 5 günlük kayseri programı olan deprem simülasyon tırımız afat tarafından görevlendirildi,

Kayseri'deki çocuklarımızı depreme karşı bilinçlendirmek ve neler yapmalarını gerektiğini öğretmek için geldik. Bugün Develideyiz. Develideki öğrencilerimize simülasyon odamızda depremin belirli şiddetlerinde çöp kapanı tutumu ve deprem geçene kadar neler yapmaları gerektiğini görecekler anlatıyoruz" dedi.

Say, "Çocuklarımız uygulamalı olarak depremde nasıl hareket etmeleri gerektiğini görecekler inşallah olası afetlerde daha az can kaybı ile atlatacağız"dedi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 02:49 Kaynak: İHA

Kayseri, Develi, AFAD, Güncel
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