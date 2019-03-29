Afad Dikkati Çekti BM Harekete Geçti

Mozambik'te Idai Kasırgasından etkilenen bir kasabaya ilk önce Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerinin ulaştığı, kurtarma ve yardım faaliyetleriyle dikkati bölgeye çektiği, bunun üzerine BM Dünya Gıda Programınca da yardımda bulunulduğu bildirildi.

Mozambik'te Idai Kasırgasından etkilenen bir kasabaya ilk önce Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerinin ulaştığı, kurtarma ve yardım faaliyetleriyle dikkati bölgeye çektiği, bunun üzerine BM Dünya Gıda Programınca da yardımda bulunulduğu bildirildi.



Türk yardım kuruluşları, Afrika kıtasının güneydoğusunda meydana gelen ve 3 ülkede etkili olan Idai Kasırgası ve sel felaketinin ardından bölge insanının yaralarını sarmak için çalışmalarına devam ediyor.



AFAD koordinasyonunda ikinci kez hazırlanan yardım malzemelerini taşıyan uçak, Afrika'nın güneydoğusunda yaşanan kasırga ve sel felaketinden en çok etkilenen ülkelerden Mozambik'e hareket etti.



AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen, yardım malzemelerinin Etimesgut Askeri Havaalanı'nda kargo uçağına yüklenmesi sırasında yaptığı açıklamada, felaketin Mozambik, Malavi ve Zimbabve'yi etkilediğini, Mozambik'te 17 bin 500 evin yıkıldığını dile getirdi.



Türk yardım kuruluşlarından oluşan ekibin, AFAD'ın koordinesinde 23 Mart gecesi bölgeye gittiğini hatırlatan Taşdelen, bölgede çalışmaların devam ettiğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yeni bir insani yardım kargo uçağının Mozambik'e gönderildiğini belirtti.



Felaketten etkilenen bir kasabaya ilk yardımı AFAD ekiplerinin ulaştırdığına dikkati çeken Taşdelen, şunları kaydetti:



"AFAD ekiplerinin ilk faaliyetleri yerel yetkililerle görüşüp durumun fotoğrafını çekmek oldu. Ardından havaalanına çok yakın bir yere konuşlandılar. Havaalanının etrafı zaten afet bölgesi. Dolayısıyla ekiplerimiz çevreyi gezerek ne tür ihtiyaçlar olduğunu saptadı. Hatta şöyle bir anekdot anlattılar, havaalanına 70 kilometre mesafede bir kasabaya ulaşan ilk yardım bizim ekiplerimizden olmuş. Yani daha önce hiç kimsenin girmediği bir nokta buluyorlar. Burada insani yardım ihtiyacı hat safhada. Kurtarılmaya ihtiyaç duyan insanlar var. Önce kurtarma faaliyetlerini yapıyorlar ve bizim dikkati çekmemizle beraber Dünya Gıda Programı bölgeye gıda yardımında bulunuyor."



Bölgeye 100 çadır, 650 hijyen seti, 200 gıda kolisi ve diğer insani yardım malzemelerinin gönderildiğini belirten Taşdelen, çadırlarla da bir kamp yerinin kurulucağını belirtti.

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