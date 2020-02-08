AFAD Diyarbakır ekibine teşekkür belgesi - Son Dakika
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AFAD Diyarbakır ekibine teşekkür belgesi

11 dakika önce

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Derneği Başkanı Bedri Çoban, Elazığ depremindeki başarılı çalışmalarından dolayı AFAD Diyarbakır İl Müdürlüğü ekibine teşekkür belgesi verdi.

AFAD Diyarbakır ekibine teşekkür belgesi, System.String[]

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Derneği Başkanı Bedri Çoban, Elazığ depremindeki başarılı çalışmalarından dolayı AFAD Diyarbakır İl Müdürlüğü ekibine teşekkür belgesi verdi.


AFAD Diyarbakır İl Müdürlüğü, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde 18 kişilik ekip ve 1 araçla görevlerini tamamlayarak Diyarbakır'a döndü. Deprem bölgesinde görevini tamamlayan 18 gönüllü ile bir araya gelen 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Derneği Başkanı Bedri Çoban, AFAD gönüllüsü olarak deprem bölgesine giden ekibi teşekkür belgesiyle ödüllendirdi. Çoban, depremde hayatını kaybeden Elazığ ve Malatya'daki vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlara da acil şifalar dilediğini söyledi.


AFAD gönüllüsü Mehmet Turgut Tayuzak ise el birliği ile yaraların hızla sarıldığını, gönüllü olarak mesai kavramını bir yana attıklarını belirti. Tayuzak, "Bu deprem bir daha gösterdi ki yeryüzünde ne bizim devletimiz gibi bir devlet ne de bu millet gibi bir millet var, bu depremde aziz milletimiz bunu bir kez daha ispat etmiştir. Orada olduğunu gördüğümüz ve moral bulduğumuz büyüklerimize ve bizi orada yalnız bırakmayan AFAD Diyarbakır İl Müdürümüz Şükrü Kikizade'ye, eğitim uzmanı Harun Kor ve Ali İhsan Aslan'a, Ankara AFAD'tan Serhan Eroğlu'na teşekkür ederim" dedi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Elazığ, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 04:03 Kaynak: İHA
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