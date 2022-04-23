AFAD: Dost ve kardeş ülke Bosna- Hersek halkına 'deprem'de geçmiş olsun - Son Dakika

Hersek'te meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki deprem sonrası dost ve kardeş Bosna- Hersek halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Bosna- Hersek'te meydana gelen depremle ilgili açıklama yapıldı. Yapılan yazılı açıklamada "Bosna-Hersek'te meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki deprem sonrası dost ve kardeş Bosna- Hersek halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Yardım teklifimiz Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla iletilmiş, an itibarıyla uluslararası bir yardım çağrısının bulunmadığı bilgisi alınmıştır" ifadelerine yer verildi.