İzmir'de 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika

İzmir'de 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

İzmir\'de 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Güncelleme: 01.10.2023 17:21

İzmir'in Buca ilçesinde saat 16.30'da 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 6.44 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem birçok ilçeden hissedildi.

Merkez üssü İzmir'in Buca ilçesi olan 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 16.30'da meydana gelen deprem İzmir'in birçok ilçesinde hissedildi.

BİRÇOK İLÇEDEN HİSSEDİLDİ

Deprem Buca'nın yanı sıra Gaziemir, Karabağlar, Menderes, Torbalı, Seferihisar, Konak, Güzelbahçe, Bornova, Bayraklı ve Karşıyaka gibi ilçelerde de hissedildi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre ise deprem, yerin 6.44 kilometre derinliğinde meydana geldi.

AFAD duyurdu: İzmir'de 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

"3.7 İLE ALAKASI YOK"

Kentte meydana gelen 3.7'lik deprem nedeniyle bazı sosyal medya kullanıcıları, yaşadıkları korkuyu X hesabı üzerinden paylaştı.

İşte o paylaşımlar:

  • "Buca'da çok daha fazlaymış gibi hissettik."
  • "Bu nasıl 3.7 abi, deli gibi sallandık."
  • "3.7 olduğuna emin miyiz?"
  • "3.7 ile alakası yok, kesinlikle daha fazlaydı"
  • "Önce telefona uyarı geldi. Bekledim ama hiç hissetmedim. Herkese geçmiş olsun."
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Yaşam

Deprem, İzmir, AFAD, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam İzmir'de 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika


Son Dakika
17:56 Son Dakika: Kanarya doludizgin! Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor'u 5-0 yendi
17:36 Maça damga vurdu! İrfan Can Kahveci'nin rakibine attığı çalım ağızları açık bıraktı
17:15 Uyuşturucu itirafında bulunan Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu serbest bırakıldı
16:43 Tokat'ta otomobilin TIR'a çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti
16:37 İzmir'de 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
16:34 Kaçan Ermeni silahlı çetelerinin tuzakladıkları bombalar amacına ulaşamadı
16:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İçişleri Bakanı görevini yaptı
16:24 Szymanski, bu sezon Süper Lig'deki en erken golü attı
16:03 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısına jet yanıt: Önce anayasaya uyması lazım
15:53 "Ben bunlara alışkınım" diyen İsmail Kartal tek bir konunun altını çizdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2023 18:20:35. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir'de 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement