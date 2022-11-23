AFAD, Düzce depremiyle ilgili ilk raporu yayınladı: 50 kişi yaralandı, 100'den fazla artçı kaydedildi

Türkiye bu sabaha 5.9'luk bir depremin yarattığı korkuyla uyandı. Merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan deprem, İstanbul dahil olmak üzere birçok ilde hissedildi. Sarsıntı sonrasında vatandaşlar sokağa dökülürken 50 vatandaşımız ise yaralandı.

"110 ARTÇI DEPREM KAYDEDİLDİ"

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Düzce Gölyaka'daki 5.9 büyüklüğündeki depreminin ön değerlendirme raporunu açıkladı. Raporda ilk olarak "23.11.2022 günü, Türkiye saati ile 04:08'de merkez üssü Gölyaka (Düzce) olan MW 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Yerin 6.81 km derininde meydana gelen bu depremin en yakın yerleşim birimi olan Düzce ilinin Gölyaka ilçesine bağlı Kemeryani köyüne uzaklığı 0.82 km'dir (Tablo 1.1). Ana şoktan, 23.11.2022 10:17'ye kadar geçen zamanda, büyüklükleri 4.3 ile 0.9 arasında değişen 110 artçı deprem kaydedilmiştir." denildi.

"HANGİ FAYDAN KAYNAKLANDIĞI ÇALIŞMALAR SONRASI BELİRLENECEK"

AFAD raporunda ayrıca "Depremin hangi faydan kaynaklandığı yapılacak ayrıntılı sismolojik ve saha çalışmaları ile belirlenecektir." ifadeleri yer aldı. Saha çalışmalarının ne kadar süreceği ise henüz bilinmiyor.

Rapor devamında şu ifadeler yer aldı: "Bölgede 1900 yılından günümüze kadar en büyüğü 7.6 olmak üzere 313 adet M>=4.0 deprem meydana gelmiştir. Ayrıca bahsi geçen bölgeye ait, 1900 yılı öncesi için, 52 adet tarihsel dönem depremi kaydı mevcuttur. Ön değerlendirme sonuçlarına göre en büyük ivme 8102 kodlu ivmeölçer istasyonunun Doğu-Batı bileşeninde 407.76 gal olarak ölçülmüştür. Deprem Ön Hasar Tahmin Sistemi (AFAD-RED) kullanılarak üretilen şiddet haritasına göre depremin merkez üssüne en yakın, Türkiye sınırları içerisindeki, yerleşim yerinde depremin şiddeti MMI VIII olarak hesaplanmıştır. Sismik şiddet ve ön hasar kestirimleri, ampirik bağıntılar kullanılarak otomatik olarak hesaplanmıştır ve saha gözlemlerine dayanmamaktadır."