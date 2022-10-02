AFAD, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda bekleyen tır sürücülerine kumanya dağıttı - Son Dakika
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AFAD, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda bekleyen tır sürücülerine kumanya dağıttı

02.10.2022 18:24

AFAD Edirne İl Müdürlüğü ekipleri, Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda kuyrukta bekleyen tır sürücülerine kumanya ikram etti.

AFAD Edirne İl Müdürlüğü ekipleri, Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda kuyrukta bekleyen tır sürücülerine kumanya ikram etti.

Türkiye'nin ihracatının artması ve Bulgaristan'ın bu yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda oluşan tır kuyruğu 30 kilometreye yaklaştı.

Avrupa'ya geçiş için yüzlerce tır sürücüsü bekleyişlerini sürdürüyor.

AFAD Edirne İl Müdürlüğü ekipleri de araçlarında bekleyen sürücülere su ve kumanya ikram etti.

Sürücüler yapılan ikram nedeniyle ekiplere teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Hamzabeyli Sınır Kapısı, Bulgaristan, Edirne, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AFAD, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda bekleyen tır sürücülerine kumanya dağıttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: AFAD, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda bekleyen tır sürücülerine kumanya dağıttı - Son Dakika
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