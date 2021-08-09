AFAD Edirne İl Müdürü Altındal, TÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı İşçimen'i ziyaret etti - Son Dakika

AFAD Edirne İl Müdürü Ali Altındal, Trakya Üniversitesi (TÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Burak İşçimen'i ziyaret etti.

TÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette Altındal ve İşçimen iki kurum arasında yapılabilecek iş birliği konularında fikir alışverişinde bulundu.

Afet ve acil durumlar konusunda üniversite personeli ve öğrencilerin bilinçlenmesi amacıyla gerçekleştirilebilecek eğitim faaliyetleri ve ortak çalışma konularının görüşüldüğü ziyarette AFAD tarafından başkanlık personeline afet ve acil durum çantası dağıtıldı.

İşçimen, Altındal'a ziyaret için teşekkür ederek, riskleri azaltmaya yönelik yöntemler ve afetlere karşı toplumun bilinçlenmesini sağlamak için eğitim faaliyetleri düzenlemek istediklerini belirtti.

Kamu ile sivil toplum kuruluşları arasındaki koordinasyon ve iş birliğinin geliştirilmesinin önemli olduğunu aktaran İşçimen, öğrencilerin ve personelin yararına olacak her konuda birlikte hareket edebileceklerini ifade etti.

Altındal da acil durumlar ve doğal afetler karşısında her zaman hazırlıklı olmaları gerektiğini belirterek, kurumlar arası iş birliğine hazır olduklarını aktardı.

Ziyarette AFAD şube müdürleri Tayfun Temur, Atilla Yağcılar ve Erkan Tuna da yer aldı.