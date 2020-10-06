AFAD Edirne Müdürü Altındal: "Bölgemizde bir toz ve kum fırtınası beklenmemektedir" - Son Dakika

AFAD Edirne Müdürü Ali Altındal, kent genelinde toz ve kum fırtınası beklenmediğini bildirdi.

Altındal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kent genelinde geçen ay Polatlı'da olan kum fırtınasına benzer durumların olabileceğine dair söylentilerin çıktığını belirtti.

Böyle bir durumun beklenmediğini aktaran Altındal, "Bölgemiz için bu mümkün değildir, yağış nedeni ile yerden kalkacak bir toprak yapısı bulunmamaktadır. Özetle böyle bir toz ve kum fırtınası beklenmemektedir." ifadelerini kullandı.