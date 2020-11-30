AFAD: Ege'de 30 Ekim'den bu yana 4 bin 175 artçı sarsıntı kaydedildi - Son Dakika

AFAD: Ege'de 30 Ekim'den bu yana 4 bin 175 artçı sarsıntı kaydedildi

30.11.2020 15:53
AFAD: Ege'de 30 Ekim'den bu yana 4 bin 175 artçı sarsıntı kaydedildi, System.String[]

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir depreminin meydana geldiği 30 Ekim'den bu yana büyüklükleri 0,6 ila 5,1 arasında değişen 4 bin 175 artçı sarsıntının meydana geldiğini bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir depreminin meydana geldiği 30 Ekim'den bu yana büyüklükleri 0,6 ila 5,1 arasında değişen 4 bin 175 artçı sarsıntının meydana geldiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, 30 Ekim'de merkez üssü Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem kaydedildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, aradan geçen 1 aylık dönemde 0,6 ila 5,1 arasında değişen 4 bin 175 artçı depremin kayıtlara geçtiği bilgisi verildi.

112 Acil, İzmir, Ekim, AFAD, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AFAD: Ege'de 30 Ekim'den bu yana 4 bin 175 artçı sarsıntı kaydedildi - Son Dakika


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