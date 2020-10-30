Ege Denizi'nde Kuşadası açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

EGE Denizi'nde merkez üssü Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıkları olan 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre; Ege Denizi'nde, saat 18.14'te merkez üssü Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıkları olan 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 7.73 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, İzmir'de meydana gelen depremin ardından paniğe yol açtı. İlk belirlemelere göre sarsıntıda herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmazken, Ege Denizi'ndeki artçı sarsıntılar sürüyor.