Afad Eğitim Çadırı, Vatandaşlarımızı Bilinçlendiriyor - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı tarafından '2021 Afet Eğitim Yılı' ilan edilmesiyle birlikte Türkiye genelinde olduğu gibi Sivas'ta da farkındalık eğitimleri hız kazandı.

AFAD gönüllülerine eğitim çalışmalarını sürdüren Sivas İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, bir taraftan da vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi için faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda; Sivas İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Atatürk ve Kongre Müzesi bahçesinde AFAD Eğitim Çadırı kurarak, afetlerde kullanılan malzemeler başta olmak üzere çeşitli materyaller ile halkı bilinçlendiriyor.

Vali Salih Ayhan 2021 Eğitim Faaliyetlerine Ağırlık Verildi

AFAD'ın çalışmalarını yakından takip eden Sivas Valisi Salih Ayhan, kurulan çadırı ziyaret ederek, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Nazif Ekinci'den faaliyetler hakkında bilgi aldı. Vatandaşlar ile birlikte çadırı gezen Vali Salih Ayhan, yaptığı açıklamada; deprem, sel ve diğer afetlere karşı farkındalık oluşturmak için 2021 yılında eğitim faaliyetlerine ağırlık verildiğini söyledi.

Geniş bir coğrafyaya sahip olan Sivas'ta risklerin iyi analiz edilerek vatandaşların yaşadığı yeri iyi tanımasının sağlanması gerektiğini ifade eden Vali Salih Ayhan, "Deprem riski dikkate alındığında Sivas, çok şanslı bir konumda. Vatandaşımızın afetlere karşı bilinçli olması da son derece önemli. Bu hususla ilgili her birey, gerekli tedbirleri alarak bulunduğu bölgede huzurlu yaşamayı sağlamış olacak. Yapılan tüm eğitim faaliyetleri afet öncesi, afet anı ve afet sonrası yaşanabilecek riskleri en aza indirmeyi amaçlıyor" dedi.

Eğitim Faaliyetleriyle Hedefimize Ulaşacağız

Türkiye'nin afet olaylarına karşı kurumsal yapısının güçlü olduğunu belirten Vali Salih Ayhan, "İlimiz, lojistik ve personel sayısı bakımından iyi durumda. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun koyduğu hedef doğrultusunda yılsonuna kadar hedef kitlemizi tamamen bitirmiş olacağız. Sivas, eğitim faaliyetleriyle çevre illerle kıyaslandığında çok iyi durumda. İl genelinde eğitimlerimiz yüzde 66 oranında tamamlandı. " dedi.

Vali Salih Ayhan, AFAD Eğitim Çadırının 5 Haziran tarihine kadar açık kalacağını ifade ederek, eğitim faaliyetlerine destek veren personele teşekkür etti.