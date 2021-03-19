AFAD Eğitim Protokolü İmzalandı - Son Dakika

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü arasında "Afet Farkındalık Eğitimi İşbirliği Protokolü" imzalandı.

Valilikte düzenlenen işbirliği protokolü imza töreninde konuşan Vali İbrahim Akın, üniversite ile AFAD arasında imzalanan protokolün ülkemizde 2021 yılının Afet Eğitim Yılı ilan edilmesi nedeniyle yapıldığını söyledi.

İmzalanan protokol kapsamında afetler hakkında kamuoyuna yönelik eğitici, aydınlatıcı ve bilgilendirici faaliyetlerin koordinasyonunun sağlanacağını belirten Vali Akın, "Protokol çerçevesinde afet farkındalığı, sivil savunma ve seferberlik hizmetleri gibi çeşitli eğitim faaliyetleri düzenlenecektir. Eğitim ve tanıtma faaliyetleri kapsamında kullanılacak her türlü görsel, işitsel ve yazılı materyalin hazırlanması sağlanacak, afet riskini azaltma konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla eğitimler düzenlenecektir. Eğitime katılan akademisyenler bilgilerini öğrencilerine aktararak gençlerimiz arasında afet bilincinin oluşmasına katkı sağlayacaklardır" dedi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya da konuşmasında, ulusal ve uluslararası her konuda sorumluluk almaktan çekinmeyerek üzerlerine düşen ne varsa yapmaya hazır olduklarını söyledi. İl Afet ve Acil Durum Müdürü Metin Alpaslan'ın da hazır bulunduğu tören, Afet Farkındalık Eğitimi İşbirliği Protokolünün imzalanması ile sona erdi. - KIRŞEHİR