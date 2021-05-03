AFAD eğitimleri video konferans ile devam ediyor - Son Dakika

AFAD eğitimleri video konferans ile devam ediyor
03.05.2021 17:12
"2021 yılı "Türkiye Afet Eğitim Yılı" çerçevesinde AFAD eğitimleri video konferans üzerinden gerçekleştiriliyor.
"2021 yılı "Türkiye Afet Eğitim Yılı" çerçevesinde AFAD eğitimleri video konferans üzerinden gerçekleştiriliyor.
2021 yılı "Türkiye Afet Eğitim Yılı" kapsamında, AFAD Tekirdağ Müdürlüğü eğitmenlerince Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) ve Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeline "Afet Farkındalık Eğitimi" verildi. Korona virüs salgını nedeniyle Video Konferans Sistemi (VKS) ile verilen eğitimde katılımcılara; ilk 72 saat, afet türleri, afetin etkileri, yaşadığımız mekanlardaki risklerin azaltılması ve afet sırasında ve sonrasında doğru davranış şekilleri konularında bilgilendirme yapıldı. - TEKİRDAĞ
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