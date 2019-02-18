Son Dakika Haberleri: Afad Ekibinden Emniyetli İniş Tatbikatı

Afad Ekibinden Emniyetli İniş Tatbikatı

1 saat önce

Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Arama Kurtarma Ekiplerince Emniyetli İniş Tatbikatı gerçekleştirildiği bildirildi.

Afad Ekibinden Emniyetli İniş Tatbikatı, System.String[]
Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Arama Kurtarma Ekiplerince Emniyetli İniş Tatbikatı gerçekleştirildiği bildirildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden yapılan açıklamada; " 24 saat esasına göre çalışan Müdürlüğümüze bağlı Arama Kurtarma Ekibimizce, meydana gelecek yüksek noktalardan canlı kurtarmak ve olaylara her an hazır olabilmek adına emniyetli iniş tatbikatı gerçekleştirildi. Olası hataları ve eksik yönleri belirlemek amacıyla yapılan tatbikatla binadan güvenli şekilde iniş yöntemleri uygulamalı olarak ele alındı" denildi. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 11:43 Kaynak: İHA

Kütahya, AFAD, Güncel
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