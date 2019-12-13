AFAD ekip ve Gönüllüleri Taraklı'da ki yapıları inceledi - Son Dakika
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AFAD ekip ve Gönüllüleri Taraklı'da ki yapıları inceledi

7 saat önce

AFAD ekipleri ve AFAD Gönüllüleri, Afetlere Hazırlık Yılı kapsamında Aralık Ayı Teması olan 'Bina Güvenliği' konusu kapsamında Taraklı ilçesindeki yapılarda incelemelerde bulundu.

AFAD ekip ve Gönüllüleri Taraklı'da ki yapıları inceledi, System.String[]

AFAD ekipleri ve AFAD Gönüllüleri, Afetlere Hazırlık Yılı kapsamında Aralık Ayı Teması olan 'Bina Güvenliği' konusu kapsamında Taraklı ilçesindeki yapılarda incelemelerde bulundu.


Afetlere Hazırlık Yılı kapsamında AFAD Sakarya ekipleri ve AFAD Gönüllülerinin katılımıyla Taraklı ilçesinde inceleme gezisi düzenlendi. Düzenlenen programa; AFAD Sakarya İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş, AFAD Gönüllü Birim Sorumlusu Zeliha Akçe, AFAD Personeli ve AFAD Gönüllüleri katıldı. Program kapsamında İl Müdürü Kaşkaş, Taraklı Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı'yı da ziyaret etti. Ziyarette AFAD Müdürlüğü ve Taraklı Belediyesi tarafından 'Afetler Öncesi Risk Azaltma Çalışmaları' kapsamında neler yapılabileceği konuşuldu.


Bina Güvenliği inceleme konusunda Taraklı Belediyesi Yazı İşleri Müdürü Şahin Akı, Taraklı ilçesinin tarihi yapıları ve binaları hakkında AFAD Gönüllüleri ve çalışanlarını bilgilendirerek sunumlar gerçekleştirdi. Gönüllü Birim Sorumlusu Zeliha Akçe Afetlere Hazırlık Yılı kapsamında Bina Güvenliği konusunda sunumlar gerçekleştirdi. Akçe sunumlarda; binaların afetlere karşı dayanıklı olmasının önemi, binalarının yapı güvenliği ile ilgili olası risklerini incelemeleri ve sadece güvenliğinden emin oldukları binalarda oturma ve çalışma, ayrıca yapısal olmayan risklerin de değerlendirilmesinin önemini vurgulayarak, yaşam alanlarında yapılacak tehlike ile can ve mal kayıplarının azaltılabileceğini de gönüllülere aktardı.


Sunumlar sonunda Taraklı ilçesinde bulunan tarihi yapılar ve binalar incelenerek Taraklı Belediyesi Yazı İşleri Müdürü Şahin Akı Taraklının yapıları hakkında bilgiler aktarmasıyla inceleme gezisi sona erdi. AFAD İl Müdürü Kaşkaş, Afetlere Hazırlık Yılı kapsamında gerçekleşen inceleme gezisine destek olan Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Taraklı Belediyesi ve çalışanlarına teşekkür ettiklerini ifade etti. - SAKARYA

Sakarya, Taraklı, Aralık, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 12:09 Kaynak: İHA
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