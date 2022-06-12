Akyurt ilçesinde yaşanan sağanak sel ve su baskınlarına neden oldu (4) - Son Dakika
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Akyurt ilçesinde yaşanan sağanak sel ve su baskınlarına neden oldu (4)

12.06.2022 19:57

Ankara'nın Akyurt ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Ankara'nın Akyurt ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

İlçede akşam saatlerinde bastıran yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar sel sularıyla doldu, araçlar yolda kaldı.

Ev ve iş yerlerinde su baskınlarının meydana geldiği ilçede, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Akyurt Belediyesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) çalışma başlattı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Akyurt ilçesinde yaşanan sağanak nedeniyle bölgede sel ve su baskınlarının meydana geldiği belirtilerek, "Ekiplerimiz bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Akyurt ilçesinde yaşanan sağanak sel ve su baskınlarına neden oldu (4)
Akyurt ilçesinde yaşanan sağanak sel ve su baskınlarına neden oldu (4)
Akyurt ilçesinde yaşanan sağanak sel ve su baskınlarına neden oldu (4)
Akyurt ilçesinde yaşanan sağanak sel ve su baskınlarına neden oldu (4)
Akyurt ilçesinde yaşanan sağanak sel ve su baskınlarına neden oldu (4)
Akyurt ilçesinde yaşanan sağanak sel ve su baskınlarına neden oldu (4)
Akyurt ilçesinde yaşanan sağanak sel ve su baskınlarına neden oldu (4)
Akyurt ilçesinde yaşanan sağanak sel ve su baskınlarına neden oldu (4)
Akyurt ilçesinde yaşanan sağanak sel ve su baskınlarına neden oldu (4)

YORUMLAR
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Kaynak: AA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Akyurt ilçesinde yaşanan sağanak sel ve su baskınlarına neden oldu (4) - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Akyurt ilçesinde yaşanan sağanak sel ve su baskınlarına neden oldu (4) - Son Dakika
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