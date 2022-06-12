Akyurt ilçesinde yaşanan sağanak sel ve su baskınlarına neden oldu (4)

AFAD'dan yapılan açıklamada, Akyurt ilçesinde yaşanan sağanak nedeniyle bölgede sel ve su baskınlarının meydana geldiği belirtilerek, "Ekiplerimiz bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Ev ve iş yerlerinde su baskınlarının meydana geldiği ilçede, Ankara Büyükşehir Belediyesi , Akyurt Belediyesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( AFAD ) çalışma başlattı.

İlçede akşam saatlerinde bastıran yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar sel sularıyla doldu, araçlar yolda kaldı.

Akyurt ilçesinde yaşanan sağanak sel ve su baskınlarına neden oldu (3)

Sağanak yağış Aydın'da su baskınlarına neden oldu

Kaynak: AA

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