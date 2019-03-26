Afad Ekipleri Bozkır'da Uygulamalı Eğitim Verdi

Konya'nın Bozkır ilçesinde Konya AFAD ekipleri tarafından Bozkır Devlet Hastanesi personeline acil durum ve afet halinde alınabilecek tedbirler ve uygulanacak yöntemler hakkında uygulamalı eğitim verildi.

Konya'nın Bozkır ilçesinde Konya AFAD ekipleri tarafından Bozkır Devlet Hastanesi personeline acil durum ve afet halinde alınabilecek tedbirler ve uygulanacak yöntemler hakkında uygulamalı eğitim verildi.



AFAD Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, bölgede olası afetlere karşı bilincin geliştirilmesi ve olağan üstü durumlarda her bireyin bilinçli kararlar verebilmesi amaçlandığı aktarıldı.



Bozkır Devlet Hastanesi'nde konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Konya Afad Ekipleri kurum personellerimize gerçekleştirmiş oldukları uygulamalı eğitimlerle bilgi ve becerilerini aktarmışlardır. Bozkır Devlet Hastanesi Personelleri olarak ilçemizde ve bölgemizde oluşabilecek Acil Durumlarda personellerimizin almış olduğu Eğitim gereği hem kendilerine, yakınlarına, hastalarımıza en güzel şekilde destek olacaklardır. Halkımız, Hastane olarak olabilecek böylesi bir durumda personellerimizin gerekeni yapacağını bilmesini isteriz ve bölgemiz ve ülkemiz adına ümit ederiz ki böyle bir burumla karşılaşmamak tek temennimizdir." denildi.

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