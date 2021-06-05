AFAD ekipleri deprem bölgesinde incelemede bulundu - Son Dakika

Karaman'da meydana gelen 3.0 şiddetindeki deprem sonrası AFAD İl Müdürlüğü ekipleri bölgede incelemede bulundu.

AFAD verilerine göre, saat 11.07'de 7.6 kilometre derinlikte 3.0 şiddetinde deprem meydana geldi.

Depremin şiddeti il merkezinde de hissedilirken, AFAD Karaman İl Müdürlüğü ekipleri, depremin yaşandığı Kurtderesi köyünde incelemelerde bulundu.

Yapılan incelemelerde deprem sonrası köyde herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı açıklandı.

Ekipler daha sonra köy halkına bilgilendirmede bulundu.