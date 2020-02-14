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AFAD ekipleri, "iple kurulan" teleferik sistemiyle hastayı çaydan karşıya geçirdi
6 saat önce
Adana'nın Pozantı ilçesinde rahatsızlanan bir kişi, Belemedik Mahallesi'ne kestirme ulaşımı sağlayan köprünün yıkılması nedeniyle Adana Afet ve Acil Durum Yönetimi Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince Çakıt Çayı'nın üzerine iple kurdukları teleferik sistemiyle karşıya geçirilerek hastaneye kaldırdı.
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 05:16 Kaynak: AA
Adana'nın Pozantı ilçesinde rahatsızlanan bir kişi, Belemedik Mahallesi'ne kestirme ulaşımı sağlayan köprünün yıkılması nedeniyle Adana Afet ve Acil Durum Yönetimi Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince Çakıt Çayı'nın üzerine iple kurdukları teleferik sistemiyle karşıya geçirilerek hastaneye kaldırdı.
Belemedik Mahallesi'nde oturan 70 yaşındaki Süleyman Örs rahatsızlanınca Kaymakamlığı arayarak yardım istedi. Örs'ün eviyle ilçe merkezini bağlayan Çakıt Çayı üzerindeki köprünün yıkılmış olması nedeniyle karşıya geçilememesi üzerine Adana AFAD ekipleri bölgeye gitti. Çayın her iki yakasına iple teleferik sistemi kuran ekipler, sedyeye sabitlenen Örs'ü karşıya geçirdi.
Ambulansa alınarak sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Örs, Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
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