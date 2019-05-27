AFAD ekipleri kayıp balıkçıyı arıyor
4 saat önce
Sinop açıklarında 21 Mayıs Salı günü kaybolan balıkçıyı arama çalışmaları 7. gününde devam ediyor.
Sinop
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 04:37 Kaynak: İHA
açıklarında 21 Mayıs Salı günü kaybolan balıkçıyı arama çalışmaları 7. gününde devam ediyor.
Sinop'un Kumkapı Sahili açıklarında kaybolan Suat Öztuğrul'un (48) bulunması için Kumkapı Sahili'nde başlatılan arama çalışmaları AFAD
ekiplerince sürdürülüyor. Öztuğrul'un "Suat" isimli teknesiyle birlikte sabah erken saatlerde balık tutmak için denize açıldığı ve teknesinin sahil güvenlik ekiplerince bulunarak limana çekildiği öğrenilmişti. - SİNOP
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