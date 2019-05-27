Son Dakika Haberleri: AFAD ekipleri kayıp balıkçıyı arıyor

AFAD ekipleri kayıp balıkçıyı arıyor

4 saat önce

Sinop açıklarında 21 Mayıs Salı günü kaybolan balıkçıyı arama çalışmaları 7. gününde devam ediyor.

AFAD ekipleri kayıp balıkçıyı arıyor, System.String[]
Sinop açıklarında 21 Mayıs Salı günü kaybolan balıkçıyı arama çalışmaları 7. gününde devam ediyor.

Sinop'un Kumkapı Sahili açıklarında kaybolan Suat Öztuğrul'un (48) bulunması için Kumkapı Sahili'nde başlatılan arama çalışmaları AFAD ekiplerince sürdürülüyor. Öztuğrul'un "Suat" isimli teknesiyle birlikte sabah erken saatlerde balık tutmak için denize açıldığı ve teknesinin sahil güvenlik ekiplerince bulunarak limana çekildiği öğrenilmişti. - SİNOP
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 04:37 Kaynak: İHA
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