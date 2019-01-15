Afad Ekipleri Köylülerin Yardımına Koştu

Erzincan'da yaban hayvanları için doğaya yem bıraktıkları sırada köye ait su deposunu tıkadığının bilgisini alan AFAD ekipleri köylülerin yardımına koştu.

Erzincan'da yaban hayvanları için doğaya yem bıraktıkları sırada köye ait su deposunu tıkadığının bilgisini alan AFAD ekipleri köylülerin yardımına koştu.





Erzincan Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, Orman ve Su İşleri Erzincan Şube Müdür Vekili Uğur Önel, AFAD Müdür Vekili Kadir Çelik ile AFAD ve Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Munzur Dağı eteklerinde bulunan Binkoç köyünde kar kalınlığının yaklaşık 1 metreye ulaştığı dağlık bölgede yiyecek bulamayan yaban hayvanları için doğaya yaklaşık 200 kilogram yem bıraktı.



Ardından Binkoç köyünün içme suyu deposunun doğal atık maddelerle tıkanması nedeniyle köylülerin su sıkıntısı çektiğinin bilgisi alan ekipler, muhtar ve köylülerin yardımıyla kapalı olan yoldan paletli 8x8 Amfibik Argo aracı ile su deposuna ulaştı.



Yapılan çalışmalar sonucunda su deposundaki tıkanıklığı olumsuz hava koşullarına rağmen gideren köylüler ve AFAD ekipleri çalışmalarına Vali Yardımcımız İhsan Ayrancı da katıldı.

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