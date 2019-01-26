Son Dakika Haberleri: Afad Ekipleri Mahsur Kalan Eşeği Kurtardı

Afad Ekipleri Mahsur Kalan Eşeği Kurtardı

52 dakika önce

Çankırı'nın İkiçam köyünde kullanımda olmayan bir evin çökmesi sonucu göçük altında bir eşek mahsur kaldı.

Afad Ekipleri Mahsur Kalan Eşeği Kurtardı, System.String[]
Çankırı'nın İkiçam köyünde kullanımda olmayan bir evin çökmesi sonucu göçük altında bir eşek mahsur kaldı.

Edinilen bilgiye göre, Korgun ilçesi İkiçam köyünde meydana gelen olayda, üst katı ev alt katı ahır olarak bulunan harabe bir ev göçtü göçük esnasında ahırda bulunan eşek enkazın altında kaldı. Olay yerine giden Çankırı AFAD ekipleri yaklaşık 3 saat süren çalışmaları sonrasında eşeği sağ olarak kurtardı. - ÇANKIRI

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 04:27 Kaynak: İHA

Korgun, AFAD, Çankırı, Güncel
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