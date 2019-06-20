AFAD ekipleri mahsur kalan vatandaşı ve küçükbaşları kurtardı
1 saat önce
Adana'nın İmamoğlu ilçesinde etkili olan yağış sonrası mahsur kalan bir vatandaş ile küçükbaş hayvanlarını AFAD ekipleri kurtardı.
Adana
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 02:07 Kaynak: İHA
'nın İmamoğlu
ilçesinde etkili olan yağış sonrası mahsur kalan bir vatandaş ile küçükbaş hayvanlarını AFAD
ekipleri kurtardı.
İmamoğlu ilçesi Alaybeyi Mahallesi'nde dün akşam etkili olan yağış nedeniyle adacıkta mahsur kalan Kadir Şahin
isimli vatandaş ve küçükbaş hayvanları için AFAD ekiplerinden yardım talep istendi.
Olay bölgesine AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, Kadir Şahin ve küçükbaş hayvanlarını kurtararak 10 adet keçisini güvenli bölgeye aldılar. - ADANA
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