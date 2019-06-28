AFAD ekipleri, parmakta sıkışan yüzüğü çıkarttı
1 saat önce
Van'da bir vatandaşın parmağına sıkışan yüzük, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından çıkartıldı.
Van
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 11:59 Kaynak: İHA
'da bir vatandaşın parmağına sıkışan yüzük, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD
) ekipleri tarafından çıkartıldı.
Parmağına yüzük sıkışan bir şahıs, gece saatlerinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne gitti. Burada ekipler tarafından yapılan müdahale sonucu şahsın parmağına sıkışan yüzük çıkartıldı. Yüzüğü çıkartılan vatandaş, ekiplere teşekkür ederek müdürlükten ayrıldı. - VAN
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