Son Dakika Haberleri: AFAD ekipleri, parmakta sıkışan yüzüğü çıkarttı
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AFAD ekipleri, parmakta sıkışan yüzüğü çıkarttı

1 saat önce

Van'da bir vatandaşın parmağına sıkışan yüzük, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından çıkartıldı.

AFAD ekipleri, parmakta sıkışan yüzüğü çıkarttı, System.String[]
Van'da bir vatandaşın parmağına sıkışan yüzük, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından çıkartıldı.

Parmağına yüzük sıkışan bir şahıs, gece saatlerinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne gitti. Burada ekipler tarafından yapılan müdahale sonucu şahsın parmağına sıkışan yüzük çıkartıldı. Yüzüğü çıkartılan vatandaş, ekiplere teşekkür ederek müdürlükten ayrıldı. - VAN
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 11:59 Kaynak: İHA
Van, AFAD, Güncel
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