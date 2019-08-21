Son Dakika Haberleri: AFAD ekipleri rögarda mahsur kalan 3 yavru köpeği kurtardı
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AFAD ekipleri rögarda mahsur kalan 3 yavru köpeği kurtardı

55 dakika önce

Adana'da annelerinden ayrı kalan yavru köpekler rögarda mahsur kaldı.

AFAD ekipleri rögarda mahsur kalan 3 yavru köpeği kurtardı, System.String[]

Adana'da annelerinden ayrı kalan yavru köpekler rögarda mahsur kaldı. Mahsur kalan 3 yavru köpek Adana AFAD ekiplerince kurtarıldı.


Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesinde 3 yavru köpeğin rögarda mahsur kaldığı bilgisini alan Adana AFAD ekipleri, mahsur kalan yavru köpekleri kurtarmak için olay yerine geldi. Bir merdivenin indirilmesiyle rögar içine doğru giren AFAD ekipleri yoğun uğraşlar sonucunda mahsur kalan 3 yavru köpeği kurtardı. Rögarda mahsur kaldıkları süre boyunca acıkan yavrular anneleriyle buluşunca annelerinin sütünü içmeye başladı. - ADANA

Hacı Sabancı, Adana, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 10:22 Kaynak: İHA
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