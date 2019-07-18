AFAD ekipleri selde 40 vatandaşı kurtardı
1 saat önce
Sakarya'nın Kocaali ve Karasu ilçesinde meydana gelen selde mahsur kalan 40 vatandaş AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Sakarya Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 11:15 Kaynak: İHA
'nın Kocaali
ve Karasu
ilçesinde meydana gelen selde mahsur kalan 40 vatandaş AFAD
ekiplerince kurtarıldı. Dün akşamdan beri devam eden sağanak yağış nedeniyle Kocaali ve Karasu ilçelerinde sel meydana geldi. Sel sonrası bölgede mahsur kalan insan ihbarı alan AFAD, Büyükşehir Belediyesi, Karayolları Bölge Müdürlüğü, SASKİ, Jandarma
ekipleri, İlçe Belediyeleri ve Gönüllü Arama kurtarma STK'ları bölgede kurtarma faaliyetine katıldı. Karasu İlçesi Maden
deresinde, Kocaali İlçesi Şerbetpınar, Açmabaşı, Yanıksayvant, Süngüt ve Kuyumculu mevkilerinde mahsur kalan 40 vatandaş ekiplerce kurtarıldı.
(İHA)
Düzce'yi sel ve heyelan vurdu! Mahsur kalanlar helikopterle kurtarıldı, bazı köylere ulaşılamıyor Cep telefonu ile nakit yaratma dönemi sona eriyor EPDK'den katkılı akaryakıt düzenlemesi İstiklal Caddesi'nde korku dolu anlar