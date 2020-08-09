AFAD ekiplerinden Beyrut Limanı'nda enkaz kaldırma çalışması - Son Dakika

TÜRKİYE Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) görevlileri, şiddetli patlamanın meydana geldiği Beyrut Limanı'nda enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürüyor.AFAD ekipleri, Beyrut Limanı'nda başlattığı enkaz kaldırma çalışmalarına devam ediyor. Sağlık Bakanlığı UMKE ekipleri de yaralıların tedavi edilmesi için Lübnanlı sağlık görevlileriyle çalışırken, Türk Kızılay da 'felaket bölgesi' ilan edilen kentteki ihtiyaçlar için 'Beyrut Yaralı, Uzat Elini' çağrısıyla insani yardım kampanyası başlattı. Afete müdahale kapsamında, Türkiye'den şu ana kadar Lübnan Kızılhaçı'na bağışlanmak üzere kan torbası, cerrahi maske, koruyucu tulum, koruyucu gözlük, vinil eldiven ve gıda kolisinden oluşan acil ihtiyaç malzemeleri sevk edildi. Bölgede görevli Türk Kızılay uzman ekibi, Lübnan Kızılhaçı ile alanda hasar ve ihtiyaç tespit çalışmalarına devam ediyor.