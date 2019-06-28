AFAD ekiplerinin aradığı kadın İzmir'de bulundu
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Aydın'ın Çine ilçesinde 6 günden bu yana kayıp olan ve AFAD ekipleri tarafından aranan 39 yaşındaki üç çocuk annesi Gülfen Sarıkavak, polis tarafından İzmir'de bulundu.
Aydın
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 05:24 Kaynak: İHA
'ın Çine
ilçesinde 6 günden bu yana kayıp olan ve AFAD
ekipleri tarafından aranan 39 yaşındaki üç çocuk annesi Gülfen Sarıkavak, polis tarafından İzmir
'de bulundu.
Çine'nin Topçam
Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk annesi Gülfen Sarıkavak 6 gün önce kayboldu. Eşi Mehmet Sarıkavak'ın Jandarmaya haber vermesinin ardından arama çalışmalarına başlandı. 6 günden bu yana Jandarma, AFAD ve polis tarafından aranan kayıp kadın İzmir'de sığınma evinde bulundu. - AYDIN
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