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AFAD ekiplerinin aradığı kadın İzmir'de bulundu

16 dakika önce

Aydın'ın Çine ilçesinde 6 günden bu yana kayıp olan ve AFAD ekipleri tarafından aranan 39 yaşındaki üç çocuk annesi Gülfen Sarıkavak, polis tarafından İzmir'de bulundu.

AFAD ekiplerinin aradığı kadın İzmir'de bulundu, System.String[]
Aydın'ın Çine ilçesinde 6 günden bu yana kayıp olan ve AFAD ekipleri tarafından aranan 39 yaşındaki üç çocuk annesi Gülfen Sarıkavak, polis tarafından İzmir'de bulundu.

Çine'nin Topçam Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk annesi Gülfen Sarıkavak 6 gün önce kayboldu. Eşi Mehmet Sarıkavak'ın Jandarmaya haber vermesinin ardından arama çalışmalarına başlandı. 6 günden bu yana Jandarma, AFAD ve polis tarafından aranan kayıp kadın İzmir'de sığınma evinde bulundu. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 05:24 Kaynak: İHA
çocuk, çine, afad, izmir, 3. Sayfa
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