AFAD Elazığ bilançosunu açıkladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel AFAD Elazığ bilançosunu açıkladı - Son Dakika

AFAD Elazığ bilançosunu açıkladı

6 saat önce

AFAD: "AFAD koordinasyonundaki müdahale faaliyetleri ile şimdiye kadar 45 kişi enkazdan sağ kurtarılmıştır.

AFAD Elazığ bilançosunu açıkladı, System.String[]

AFAD: "AFAD koordinasyonundaki müdahale faaliyetleri ile şimdiye kadar 45 kişi enkazdan sağ kurtarılmıştır. Depremde 39 vatandaşımız hayatını kaybetmiş (Elazığ 35, Malatya 4), deprem sonrası hastanelere başvuran bin 607 vatandaşımızdan bin 516'sı taburcu edilmiştir."

(İHA)

Deprem, Elazığ, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 09:10 Kaynak: İHA
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