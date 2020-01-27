AFAD Elazığ bilançosunu açıkladı - Son Dakika

AFAD Elazığ bilançosunu açıkladı
6 saat önce
AFAD: "AFAD koordinasyonundaki müdahale faaliyetleri ile şimdiye kadar 45 kişi enkazdan sağ kurtarılmıştır.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 09:10 Kaynak: İHA
AFAD: "AFAD koordinasyonundaki müdahale faaliyetleri ile şimdiye kadar 45 kişi enkazdan sağ kurtarılmıştır. Depremde 39 vatandaşımız hayatını kaybetmiş (Elazığ 35, Malatya 4), deprem sonrası hastanelere başvuran bin 607 vatandaşımızdan bin 516'sı taburcu edilmiştir."
(İHA)
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