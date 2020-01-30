AFAD Elazığ'da 15 yerde ücretsiz WiFi ve şarj noktası kurdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel AFAD Elazığ'da 15 yerde ücretsiz WiFi ve şarj noktası kurdu - Son Dakika

AFAD Elazığ'da 15 yerde ücretsiz WiFi ve şarj noktası kurdu

6 saat önce

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), Elazığ'da 15 yerde ücretsiz WiFi ve şarj noktası kuruldu.

AFAD Elazığ'da 15 yerde ücretsiz WiFi ve şarj noktası kurdu, System.String[]

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), Elazığ'da 15 yerde ücretsiz WiFi ve şarj noktası kuruldu.

AFAD, Elazığ Sivrice'de meydana gelen 6,8'lik depremin etkilerini azaltmak ve bölgede yaşayan vatandaşların hayatlarını normale döndürmek amacıyla yürütülen iyileştirme çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ücretsiz internet hizmeti sunmak için Malatya Caddesi ve Harput ile arasında mahalle parklarının da yer aldığı 15 ayrı yerde ücretsiz WiFi ve şarj noktaları oluşturuldu.

Sivrice, Elazığ, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 02:26 Kaynak: AA
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