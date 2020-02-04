AFAD: Elazığ'da 2 bin 490 konteynerin kurulumu sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel AFAD: Elazığ'da 2 bin 490 konteynerin kurulumu sürüyor - Son Dakika

AFAD: Elazığ'da 2 bin 490 konteynerin kurulumu sürüyor

6 saat önce

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ merkezli depremden etkilenenler için 4 ayrı noktada 2 bin 490 konteynerin kurulumu için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

AFAD: Elazığ'da 2 bin 490 konteynerin kurulumu sürüyor, System.String[]

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ merkezli depremden etkilenenler için 4 ayrı noktada 2 bin 490 konteynerin kurulumu için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, depremin etkilerini azaltmak ve bölgedeki vatandaşların hayatlarını normale döndürmek için yürütülen iyileştirme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Deprem bölgesinde 4 ayrı noktada konteyner kent kurulmasına karar verildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Toplam konteyner sayısı 2 bin 490 olarak belirlenmiş olup, Elazığ merkez Holpenk'te 1006, Mornik Mahallesi'nde 750, Kesrik Mahallesi'nde 480 ve Sivrice ilçesinde 254 konteyner kurulumuna başlanmıştır. AFAD ve Türk Kızılay lojistik depolarından bölgeye 30 bin 453 aile çadırı, 400 genel maksatlı çadır, 46 bin 84 yatak, 102 bin 83 battaniye, 3 bin 244 uyku seti, 11 bin 730 ısıtıcı ve 111 bin 858 hijyen malzemesi sevk edilmiştir. Yürütülen iyileştirme çalışmaları kapsamında Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Beslenme Çalışma Grubu koordinasyonunda Elazığ'da 311 bin 513 öğün, Malatya'da 89 bin 450 öğün olmak üzere toplam 400 bin 963 öğün yemek dağıtımı gerçekleştirilmiştir."

Toplanan yardım 89 milyon lirayı aştı

Açıklamada, depremzedeler için açılan yardım kampanyasında banka hesaplarında 61 milyon 744 bin 229 lira, SMS sisteminde 27 milyon 894 bin 280 lira olmak üzere toplam 89 milyon 638 bin 509 lira yardım toplandığı bildirildi.

Psikososyal destek çalışmaları kapsamında Elazığ'da 2 bin 672 hane ziyareti gerçekleştirildiği, 8 bin 558 kişiyle destek görüşmesi yapıldığı aktarılan açıklamada, Malatya'da ise 764 haneye gidildiği, destek görüşmesi için 2 bin 321 kişiyle bir araya gelindiği ifade edildi.

Elazığ, Deprem, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 01:04 Kaynak: AA
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