AFAD: Elazığ'da 505 artçı deprem kaydedildi - Son Dakika

AFAD: Elazığ'da 505 artçı deprem kaydedildi
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından büyüklükleri 1,0 ile 5,1 arasında değişen 505 artçı depremin kaydedildiğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 10:40 Kaynak: AA
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından büyüklükleri 1,0 ile 5,1 arasında değişen 505 artçı depremin kaydedildiğini bildirdi.
AFAD'dan yapılan açıklamada, "24 Ocak'ta Sivrice-Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden sonra 25 Ocak 21.12'ye kadar geçen zamanda, büyüklükleri 1,0 ile 5,1 arasında değişen 505 artçı deprem kaydedilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, depreme ait ön değerlendirme raporuna "https://deprem.afad.gov.tr/downloadDocument'id=1825" adresinden ulaşılabileceği de belirtildi.
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