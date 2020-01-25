AFAD: Elazığ'da 505 artçı deprem kaydedildi

Elazığ 'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından büyüklükleri 1,0 ile 5,1 arasında değişen 505 artçı depremin kaydedildiğini bildirdi.

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