Son Dakika › 3. Sayfa › AFAD: 'Elazığ'da görev yapan arama kurtarma ekiplerimiz az önce biri Gezin'de, biri de merkezde... - Son Dakika
AFAD: "Elazığ'da görev yapan arama kurtarma ekiplerimiz az önce biri Gezin'de, biri de merkezde...
6 saat önce
AFAD: "Elazığ'da görev yapan arama kurtarma ekiplerimiz az önce biri Gezin'de, biri de merkezde olmak üzere, iki kişiyi daha enkaz altından sağ olarak kurtarmıştır.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 08:21 Kaynak: İHA
AFAD: " Elazığ'da görev yapan arama kurtarma ekiplerimiz az önce biri Gezin'de, biri de merkezde olmak üzere, iki kişiyi daha enkaz altından sağ olarak kurtarmıştır." - ANKARA
Son Dakika Yunanistan'ın Elazığ depreminde yardımcı olduğunu öğrenen Gökhan Özoğuz'dan dikkat çeken sözler Abdullah Gül'den Elazığ depremiyle ilgili dikkat çeken çıkış: Umarım uyarıcı olur Spor camiası Elazığ için tek yürek oldu! Destek çığ gibi büyüyor Enkaz altındaki vatandaşın çığlığı 112'ye böyle yansıdı