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AFAD: "Elazığ'da meydana gelen depremde 20 kişi hayatını kaybetti.
6 saat önce
AFAD: "Elazığ'da meydana gelen depremde 20 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 08:20 Kaynak: İHA
AFAD: " Elazığ'da meydana gelen depremde 20 kişi hayatını kaybetti. Depremde bin 15 kişi de yaralandı. " - ANKARA
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