AFAD: "Elazığ'da meydana gelen depremde 21 kişi hayatını kaybetti. - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa AFAD: 'Elazığ'da meydana gelen depremde 21 kişi hayatını kaybetti. - Son Dakika

AFAD: "Elazığ'da meydana gelen depremde 21 kişi hayatını kaybetti.

6 saat önce

AFAD: "Elazığ'da meydana gelen depremde 21 kişi hayatını kaybetti.

AFAD:

AFAD: " Elazığ'da meydana gelen depremde 21 kişi hayatını kaybetti. Depremde bin 30 kişi de yaralandı" - ANKARA

Elazığ, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 10:05 Kaynak: İHA
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