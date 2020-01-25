Son Dakika › Güncel › AFAD, Elazığ'da meydana gelen depremde 21 kişinin hayatını kaybettiğini, 1030 kişinin yaralandığını... - Son Dakika
AFAD, Elazığ'da meydana gelen depremde 21 kişinin hayatını kaybettiğini, 1030 kişinin yaralandığını...
6 saat önce
AFAD, Elazığ'da meydana gelen depremde 21 kişinin hayatını kaybettiğini, 1030 kişinin yaralandığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 10:08 Kaynak: AA
AFAD, Elazığ'da meydana gelen depremde 21 kişinin hayatını kaybettiğini, 1030 kişinin yaralandığını açıkladı.
Son Dakika Deprem bölgesindeki baraj ve göletlerde hasar tespit edilmedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ'da katıldığı cenaze namazında gözyaşlarına hakim olamadı Buse Varol, ülkenin Elazığ için ağladığı günde kendi fotoğrafını paylaşınca tepki çekti Elazığ'da 42 bin 955 DASK'lı konut var