AFAD, Elazığ'da meydana gelen depremde 21 kişinin hayatını kaybettiğini, 1030 kişinin yaralandığını... - Son Dakika
Son Dakika Güncel AFAD, Elazığ'da meydana gelen depremde 21 kişinin hayatını kaybettiğini, 1030 kişinin yaralandığını... - Son Dakika

AFAD, Elazığ'da meydana gelen depremde 21 kişinin hayatını kaybettiğini, 1030 kişinin yaralandığını...

6 saat önce

AFAD, Elazığ'da meydana gelen depremde 21 kişinin hayatını kaybettiğini, 1030 kişinin yaralandığını açıkladı.

AFAD, Elazığ'da meydana gelen depremde 21 kişinin hayatını kaybettiğini, 1030 kişinin yaralandığını..., System.String[]

AFAD, Elazığ'da meydana gelen depremde 21 kişinin hayatını kaybettiğini, 1030 kişinin yaralandığını açıkladı.

Elazığ, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 10:08 Kaynak: AA
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