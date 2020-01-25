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AFAD: "Elazığ'da meydana gelen depremde 22 kişi hayatını kaybetti.
7 saat önce
AFAD: "Elazığ'da meydana gelen depremde 22 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 11:48 Kaynak: İHA
AFAD: " Elazığ'da meydana gelen depremde 22 kişi hayatını kaybetti. Depremde bin 31 kişi de yaralandı" - ANKARA
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