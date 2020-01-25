Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'dan yapılan açıklamada Elazığ'da meydana gelen depremde 782 kişinin yaralandığı bildirildi.



AFAD'dan yapılan açıklamada Elazığ ili, Sivrice ilçesinde, 24 Ocak 2020 tarihinde saat 20.55'de 6,8 büyüklüğünde meydana gelen depremde yaralanan kişi sayısının 782 olduğu bildirildi.



Açıklamada, "Deprem sonrasında bölgede 4 büyüklüğü üzeri 10 adet deprem meydana gelmiş olup, toplam artçı deprem sayısı 147'dir.



Elazığ İl AFAD ekipleri şehir merkezinde yıkılan binalara müdahale etmektedir. Elazığ merkez ile Maden ve Sivrice'de yıkılan binalar olduğu bilgisi alınmıştır. Elazığ ve çevre illerde arama tarama çalışmaları devam etmektedir. Elazığ'da tüm yurtlarda kalanlar spor salonlarına alınmaktadır.



Elazığ havaalanı çalışır durumdadır. Haberleşme şebekesinde kesinti meydana gelmiştir. Elektrik ve doğalgaz hatlarında herhangi bir sıkıntı bulunmamaktadır. Bölgeye giden trenler en yakın istasyonlara çektirilmiştir.



Deprem sonrasında tüm iller ve birlikler teyakkuz haline geçirilmiştir. Genelkurmay Başkanlığı başta olmak üzere tüm afet ve acil durum yönetimi merkezleri (AADYM) aktif hale geçirilmiştir.



2 AFAD Başkanlık personeli, 14 Ankara AFAD İl Müdürlüğü personeli, 5 UMKE ve 18 itfaiye personeli Etimesgut Havaalanı'ndan Genelkurmay Başkanlığı'na ait uçak ile Elazığ'a hareket etmiştir. 1 AFAD Başkanlık personeli, 21 İstanbul AFAD personeli, 1 DHMİ personeli, 10 Sakarya AFAD personeli, 7 Bursa AFAD personeli, 2 İHH personeli ile 2 kurtarma aracı ekipmanları ile İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Elazığ'a hareket etmiştir.



39 AFAD il müdürlüğü başta olmak üzere, Jandarma Arama Kurtarma ekipleri ile çeşitli illerin UMKE ve itfaiye ekiplerinden toplam 1.076 arama kurtarma personeli ve 210 araç bölgeye sevk edilmiştir. Çalışmalara destek amacıyla 15 arama kurtarma köpeği bölgeye gönderilmiştir. İhtiyaç durumunda kullanılacak iş makinaları AFAD koordinasyonunda görevlendirilmektedir. Bölgede AFAD koordinasyonu dışında herhangi bir iş makinası çalışmayacaktır.



Elazığ-Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem bölgesinde Arama/Kurtarma çalışmalarına katılmak amacıyla görevlendirilen birliklerin tamamı, (613 Jandarma Personeli) saat 02.25 itibariyle görev bölgelerine ulaşarak, Arama Kurtarma çalışmalarına başlamışlardır.



Türk Kızılayı bölgeye 163 personel, 19 araç, 7 ikram aracı ve 4 mobil mutfak ile 2 sahra mutfak kiti, 14.875 battaniye, 5.109 yatak, 1.518 ısıtıcı ve 2.500 çadır sevk etmiştir.



AFAD Adana, Adıyaman, Aksaray, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Samsun, Sivas ve Şanlıurfa lojistik depolarından bölgeye, 122 tır ile 4.709 aile çadırı, 400 genel maksatlı çadır, 10.500 yatak ve 15.480 battaniye sevk edilmiştir.



Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre, arama-kurtarma, sağlık, destek çalışmalarının kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, 28 çalışma grubu, 7 gün 24 saat çalışma esasına göre faaliyete geçirilmiştir" ifadeleri yer aldı. - ANKARA