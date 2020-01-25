AFAD: Elazığ'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 29'a ulaştı. - Son Dakika

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AFAD: Elazığ'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 29'a ulaştı.
6 saat önce
AFAD: Elazığ'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 29'a ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 08:16 Kaynak: İHA
AFAD: Elazığ'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 29'a ulaştı. - ANKARA
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