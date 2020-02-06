Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ'daki deprem sonrası hastanelere başvuran bin 631 vatandaştan bin 604'ü taburcu edilirken, 2'si yoğun bakımda olmak üzere 27 vatandaşın tedavisinin devam ettiğini ve toplam 2 bin 490 konteyner kurulumu için gerekli çalışmalara süratle başlandığını açıkladı.



AFAD, Elazığ depremi sonrası devam eden çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada, "24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ- Sivrice merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin etkilerini azaltmak ve bölgedeki vatandaşlarımızın hayatlarını normale döndürmek amacıyla AFAD koordinasyonunda yürütülen iyileştirme çalışmaları kesintisiz devam etmektedir. Bölgede büyüklüğü 4,0'ın üzerinde 25, toplamda 2 bin 218 artçı deprem meydana gelmiştir. Deprem bölgesinde yürütülen arama kurtarma çalışmaları tamamlanmış, 45 vatandaşımız enkazdan sağ olarak kurtarılmıştır. Depremde 41 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, hastanelere başvuran bin 631 vatandaşımızdan bin 604'ü taburcu edilirken, 2'si yoğun bakım altında olan 27 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir" denildi.



Yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda Elazığ'da 4 konteyner kent kurulmasının planlandığı belirtilen açıklamada, "Toplam 2 bin 490 konteyner kurulumu için gerekli çalışmalara süratle başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.



AFAD 25 milyon TL acil yardım ödeneği gönderdi



AFAD'ın bölgede nakit gerektiren ihtiyaçların karşılanması için Elazığ Valiliğine 15 milyon TL, Malatya Valiliğine 10 milyon TL olmak üzere toplam 25 milyon TL acil yardım ödeneği gönderdiği de kaydedildi. Açıklamada şu bilgilere yer verildi:



"Milletimizin yoğun ilgisi ile devam eden Elazığ ve Malatya yardım kampanyası kapsamında banka hesaplarında 65.510.731 TL, SMS sisteminde 27.907.880 TL olmak üzere toplam 93.418.611 TL yardım toplamıştır. Yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda Elazığ'da 4 konteyner kentin kurulmasına karar verilmiştir. Toplam konteyner sayısı 2 bin 490 olarak belirlenmiş olup; Elazığ merkez Holpenk'te bin 6, Mornik Mahallesi'nde 750, Kesrik Mahallesi'nde 480 ve Sivrice ilçesinde 254 konteyner kurulumuna başlanmıştır. AFAD ve Türk Kızılay lojistik depolarından bölgeye 30 bin 453 aile çadırı, 400 genel maksatlı çadır, 46 bin 84 yatak, 102 bin 83 battaniye, 3 bin 244 uyku seti, 11 bin 730 ısıtıcı ve 111 bin 858 hijyen malzemesi sevk edilmiştir. Yürütülen iyileştirme çalışmaları kapsamında TAMP Beslenme Çalışma Grubu koordinasyonunda Elazığ'da 412 bin 163 öğün, Malatya'da 98 bin 50 öğün olmak üzere toplam 510 bin 213 öğün yemek dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Türk Kızılay tarafından ayrıca bölgeye 7 ikram aracı, 1 çocuk dostu alan ve 4 mobil mutfak ile 3 sahra mutfak kiti sevk edilmiştir."



Deprem bölgesinde yürütülen çalışmalarda 6 bin 956 kişi görev aldı



Bölgedeki arama kurtarma çalışmalarında 2 bin 783 personel, 310 araç ve 24 arama köpeğinin görev aldığı kaydedilen açıklamada, "Arama kurtarma dışındaki TAMP çalışma gruplarından bölgeye 2 bin 335 personel ve 238 araç görevlendirilmiştir. Süreç boyunca toplam 6 bin 960 kişi çalışmalara katılmıştır" denildi.



Psikososyal destek çalışmaları devam ediyor



Psikososyal destek çalışmaları kapsamında Elazığ'da 3 bin 462 haneye ziyaret gerçekleştirilirken, 12 bin 274 kişiyle destek görüşmesi yapıldığı belirtildi. Malatya'da 834 haneye ziyareti gerçekleştirildiği ve 3 bin 500 kişiyle destek görüşmesi yapıldığı kaydedildi.



Vatandaşların yapacağı yardımların AFAD Başkanlığı koordinasyonunda yapılmasının Cumhurbaşkanlığı tarafından uygun görüldüğünden yardım yapma taleplerini karşılayacak SMS ve hesap numaraları bulunduğu belirtilen açıklamada, " Vatandaşlarımız, tüm GSM operatörlerinden DEPREM yazıp 1866'ya SMS göndererek afetzedeler için 10 TL bağışta bulunabilmektedir. Ayrıca aşağıda belirtilen bankaların hesap numaraları ile PTTBank'ın Deprem Posta Çeki Hesabına istedikleri tutarda yardım yapabilmektedir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA